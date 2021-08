HH heads for landslide win over Lungu

HH heads to a landslide win over Lungu

UPND leader Hakainde Hichilema has amassed 2,324,847 from 128 constituencies announced so far against President Edgar Lungu’s 1,464,681 votes.

Now 860,166 votes separates the two front runners.

Only 28 constituencies are remaining to be announced to.

Chitambo

HH – 4347

ECL – 12,089

Kasenengwa

HH – 12,711

ECL – 17,334

Lumezi

HH – 11,267

ECL – 20,072

Kwacha

HH – 24,391

ECL – 18,980

Katuba

HH – 24,119

ECL – 11,903

Mafinga

HH – 9,910

ECL – 15,408

Gwembe

HH – 23147

ECL – 416

Chadiza

HH – 16,369

ECL – 10,754

Chisamba

HH – 18,011

ECL – 9,620

Choma Central

HH – 53,973

ECL – 4,086

Mwandi

HH – 9,554

ECL – 1,759

Nyimba

HH – 11,446

ECL – 21,288

Mwense

HH – 4,174

ECL – 17,261

Nakonde

HH – 18,086

ECL – 19,735

Msanzala

HH – 8,021

ECL – 15,688

Livingstone

HH – 45,368

ECL – 13,273

Chipangali

HH – 12,965

ECL – 22,732

Kasama

HH – 17,649

ECL – 26,358

Bweengwa

HH – 21,497

ECL – 309

Solwezi Central

HH – 47,946

ECL – 6,966

Bahati

HH – 10,203

ECL – 18,377

Lundazi

HH – 14,929

ECL – 24,323

Mpongwe

HH – 20,509

ECL – 8,724

Monze

HH – 47,427

ECL – 1,974

Katombora

HH – 42,466

ECL – 1,358

Chinsali

HH – 10,079

ECL – 26,620

Luampa

HH – 11,857

ECL – 2,831

Mpulungu

HH – 19,359

ECL – 16,252

Lukulu East

HH – 19,016

ECL – 2,537

Malole

HH – 11,538

ECL – 35,042

Lunte

HH – 7,455

ECL – 9,953

Sesheke

HH – 15,642

ECL – 2,548

Mulobezi

HH – 9,647

ECL – 1,448

Mwembeshi

HH – 22,836

ECL – 2,918

Chama North

HH – 8,968

ECL – 12,062

Mufulira

HH – 12,594

ECL – 10,110

Chongwe

HH – 37,995

ECL – 23,374

Senanga

HH – 22,191

ECL – 1,249

Mambilima

HH – 3,915

ECL – 11,438

Chama South

HH – 6,775

ECL – 10,059

Vubwi

HH – 4,813

ECL – 10,421

Chililabombwe

HH – 24,913

ECL – 14,705

Kasempa

HH – 24,190

ECL – 2,060

Keembe

HH – 25,064

ECL – 7,787

Wusakile

HH – 17,684

ECL – 14,698

Kanchibiya

HH – 2,651

ECL – 18650

Kanyama

HH – 61,892

ECL – 39,994

Chilubi

HH – 13,855

ECL – 18,493

Mpika

HH – 9,930

ECL – 29,237

Luanshya

HH – 21,993

ECL – 14,915

Sioma

HH – 14,009

ECL – 799

Matero

HH – 40,612

ECL – 51,832

Kamfinsa

HH – 18,936

ECL – 14,866

Mwinilunga

HH – 36,240

ECL – 2,170

Petauke

HH – 10,970

ECL – 31,232

Chienge

HH – 18,884

ECL – 15,075

Nalikwanda

HH – 10,400

ECL – 1,614

Bwacha

HH – 16,360

ECL – 18,647

Kapiri Mposhi

HH – 30,979

ECL – 23,883

Luapula

HH – 4,532

ECL – 8,631

Nalolo

HH – 13,744

ECL – 2,305

Lufwanyama

HH – 17,718

ECL – 6,483

Chawama

HH – 23,938

ECL – 31,967

Kalomo Central

HH – 41,028

ECL – 1,401

Mansa Central

HH – 16,493

ECL – 26,939

Mumbwa

HH – 28,081

ECL – 4,126

Consolidated Votes for 128 Constituencies

Hakainde Hichilema – 2,324,847

Edgar Lungu – 1,464,681

Harry Kalaba – 19,451

Fred M’membe – 13,879

Andyford Banda – 17,097

Silumbe – 1,097

Mwenda Kasonde – 1,119

Nyirenda Xtephen – 1,417

Tembo Sean – 1,560

Mwamba Mjsonda – 2,551

Tonga Enock – 2,609

Mumba Nevers – 3,599

Chisela Lazarus – 4,588

Chanda Charles – 5,689

Kateka Chishala – 6,630

Hadududu Highvie – 8,676